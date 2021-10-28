泰山（1218）經營權之爭有望提前落幕，原本市場預測將於12月16日舉行股東臨時會進行董事改選可能出現公司派、市場派廝殺狀況，在28日泰山公布董事、獨董候選人提名名單出現足額提名，顯示兩派人馬已達成共識，其中大股東龍邦可望拿下2席董事、1席獨董。

泰山大股東持股龍邦國際股權已達31.16％，預料有機會拿下泰山2-3席董事，市場預測12月股臨會董事改選恐掀經營權爭奪戰；但從28日公布的董事及獨董名單來看，董事六席為伸揚投資代表詹逸宏、景勛投資代表詹景超、鴻強代表詹皓鈞、皇喬霖事業代表人尹章中、龍邦國際代表人劉偉龍、龍邦國際代表人韓泰生，三席獨董分別為李明輝、陳敏薰、杜英達，由於是足額提名，業界初判雙方人馬已經達成共識。

其中，皇喬霖事業代表人尹章中，為泰山家族大房長子詹岳霖的公司，此次占有一董事席次，無疑顯示泰山家族間團結持續，此外，獨董三席中赫見前101董事長陳敏薰，現為敏理投資董事長，其在兩派人馬之間扮演角色亦引發臆測。

由於今年開春以來泰山兩大股東積極低調加碼買進泰山持股，龍邦的持股已由去年的2成多攀升到31.16％，而泰山家族更是從章程修正設防火牆，外界一再傳出，龍邦晉升大股東，自然有意拿下至少2席董事，與介入經營權是兩回事，唯泰山家族在歷經前次經營權之爭，自然不能掉以輕心，反而在透過與大股東溝通之後，28日董事、獨董提名人出爐，也讓這場可能爆發的經營權之爭，似乎也悄悄熄火了。