近期大陸業界風波不斷，資產逾千億的鋁業巨頭忠旺控股10月15日突發公告，旗下遼寧忠旺精制鋁業、遼寧忠旺集團出現重大虧損、營運困難，經多方努力，已無法依靠自身力量解決當前問題，3名獨立董事同時辭任，連同創辦人劉忠田也因涉美國指控逃避關稅案，恐將面臨465年的刑期。

綜合陸媒報導，忠旺集團於1993年成立，為全球第二、亞洲最大的工業鋁型材研製造商，於2009年母公司中國忠旺赴港IPO，創下2008年金融危機以來全球最大IPO項目，而掌權人劉忠田也以240億港元的身家，問鼎當年新首富，並於2014年至2017年間，被富比士、胡潤等權威雜誌，評為遼寧首富、東北首富。

中國忠旺港股8月30日宣布停牌，迄今仍未復牌，公告指出，半年報無法於8月31日或之前公布，停牌收盤前報每股1.68港元，市值為91.55億港元（折合新台幣約327億），已經較2019年7月的高點蒸發近300億港元（折合新台幣約1072億元）。

近年來，中國忠旺計畫上市來償還債務，然透過借殼的方式重組卻不斷失敗，此外，忠旺創辦人劉忠田還受到美國的指控，稱其和6家美國公司涉走私大量鋁製材料，逃避18億美元的關稅，遭判詐欺罪名成立，一旦其他24項罪名盡數成立，劉忠田恐將面臨最高465年的刑期；對此，忠旺方面多次否認這些指控。

中國忠旺15日晚間公告指出，目前下屬公司正積極與有關方溝通，尋求幫助，最大限度保障下屬公司及其子公司後續平穩、有續經營，且王振華、盧華基、史克通等3名獨立董事相繼辭任，導致董事會不符港交所規範，故將於3個月內填補空缺。

隨著忠旺控股突然暴雷，創辦人劉忠田身家也大幅縮水，據胡潤全球富豪榜顯示，劉忠田的身家從2019年165億港元，下降至2021年僅80億港元。