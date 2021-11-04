凱美（2375）公布第三季財報，無懼於大馬廠停工、大陸廠限電影響，單季獲利3.87億元，每股稅後純益2.85元，累計前三季獲利9.92億元，每股稅後純益7.3元，獲利年增137.8％，超越過去兩年獲利總和。

雖然凱美前三季獲利超前，不過第四季有長短料、限電及年終盤點，景氣看法謹慎，市場原預期凱美今年在合併旺詮之後，伴隨鋁質電容、晶片電阻的漲價效應，全年獲利可望挑戰1個股本，但因景氣詭譎，全年10元的目標恐無法如期達成。

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