凱美前三季EPS為7.3元 賺贏過去兩年總和 15:322021/11/04 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 凱美（2375）公布第三季財報，無懼於大馬廠停工、大陸廠限電影響，單季獲利3.87億元，每股稅後純益2.85元，累計前三季獲利9.92億元，每股稅後純益7.3元，獲利年增137.8％，超越過去兩年獲利總和。 雖然凱美前三季獲利超前，不過第四季有長短料、限電及年終盤點，景氣看法謹慎，市場原預期凱美今年在合併旺詮之後，伴隨鋁質電容、晶片電阻的漲價效應，全年獲利可望挑戰1個股本，但因景氣詭譎，全年10元的目標恐無法如期達成。 矽格前三季每股盈餘4.74元 超越去年全年續創歷史新高 航空貨運熱到爆 長榮航Q3獲利 季增逾9倍 #凱美 #兩年 #總和 #限電 #每股稅後純益 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 財報亮眼 國巨、凱美權證上攻 04:102021/11/04 證券．權證 豐謙前三季EPS5.8元 Q3獲利單季新高 10:402021/11/04 財經 《電子通路》燦坤前3季獲利倍增登8年高 EPS達2.74元 10:342021/11/04 財經 開發金五年計畫 拚進前五大 04:102021/11/04 金融．稅務 《其他電子》耕興Q3毛利率破50％ 偕獲利闖新高 09:432021/11/04 財經 群電獲利季增 電源廠唯一 04:102021/11/04 證券．權證 《通信網路》互動Q3獲利年增3.6倍 Q4會更好 08:522021/11/04 財經 富鼎前三季 賺贏去年全年 04:102021/11/04 證券．權證 瑞儀 連四年賺一股本可期 04:102021/11/04 證券．權證 集團作帳行情 提前起跑 04:102021/11/04 財經要聞 禾伸堂前三季賺一股本 贏去年 04:102021/11/04 證券．權證 財經熱門新聞 家樂福經營權之爭 統一「倒貨」遠東獲利出場？網驚：這樣高招 - 財經 任正非殺出一條血路 華為5大軍團來了 - 財經 馬斯克「七步詩」全球炸了 專家戳破動機：對台股投下震撼彈 - 財經 1分鐘讀財經》前一波航運沒賣就別砍了 專家曝突破關鍵 - 財經 美工程師抱怨「怎麼贏得了Intel」 直接印證張忠謀這預言 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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