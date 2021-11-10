皇將（4744）受惠美國各州陸續解封，產品出貨至美國大幅成長，加上獨家代理韓國昌誠第一大軟膠囊成型機已有營收貢獻，單季EPS0.84元賺贏上半年，創下近一年的單季新高。

營運大見轉機的皇將，第四季接單暢旺，出貨已排至明年第二季，預期全年獲利仍能保持去年水準。

皇將第三季合併營收2.74億元，年增4.22％；歸屬母公司稅後淨利3760萬元，年增87.42％，EPS 0.84元。該公司累計前三季合併營收6.91億元，雖然仍略低於去年同期，但歸屬母公司稅後淨利4419萬元，則比去年同期增加了3.05％，EPS 0.99元。

皇將表示，受惠美國各州陸續解封，產品出貨至美國大幅成長，帶動第三季營收季增32.25％，營收規模擴大帶動營業利益較上季倍增至3150萬元，加上獨家代理韓國昌誠第一大軟膠囊成型機已有營收貢獻，未來此業務成長可期，第三季歸屬母公司稅後淨利創下近一年的單季新高。

由於各國商務活動陸續恢復，皇將表示，美國、印度兩大市場需求暢旺，美國市場第三季起快速復甦，雖然印度受疫情影響，回復速度較慢，但印度市場已呈現逐季成長，以公司在手訂單來看，第四季仍然暢旺，出貨已排至明年第二季，預期全年獲利仍能保持去年水準。

皇將表示，看好藥品自動化包裝設備在疫後市場的成長，持續強化美國、印度兩大市場外，也積極布局歐洲，建立歐洲直營中心，拓展歐洲市場；此外，配合產業未來趨勢，皇將仍持續研發新產品貢獻成長動能，包括溯源追蹤及監管系統（Track and Trace Serialization System）、全新高速瓶裝數粒生產線、自動光學影像藥錠檢測系統、客製化液體充填生產線、搭配AR應用生產線等，追求與全球市場同步成長。