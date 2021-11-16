新華社報導，中國國家主席習近平在「拜習會」中聲稱，台海局勢「面臨新一輪緊張，原因是台灣當局一再企圖倚美謀獨，而美方一些人有意搞以台制華。這一趨勢十分危險是在玩火」。

在報導中，習近平宣稱中方「願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景。但如果台獨分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施」。

根據新華社這項報導，美國總統拜登（Joe Biden）則表示，美國政府致力於奉行長期一貫的「一個中國政策」，不支持台獨，希望台海地區保持和平穩定。

新華社下午發布全長約達3900字的報導，說明習近平上午與拜登視訊會談的內容。但習近平的談話占絕大部分，且與台灣議題有關的內容不少，並指習近平是在向拜登「闡述中方在台灣問題上的原則立場」。

根據報導，習近平聲稱，台海局勢「面臨新一輪緊張，原因是台灣當局一再企圖倚美謀獨，而美方一些人有意搞以台制華。這一趨勢十分危險，是在玩火，而玩火者必自焚」。

他宣稱，「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」是中美關係的政治基礎，歷屆美國政府對此都有明確承諾。「台灣問題」的真正現狀和「一個中國」的核心內容是：「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府」。

習近平又說，中國實現完全統一，是全體中華兒女的共同願望。「我們是有耐心的，願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但如果台獨分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施」。（編輯：沈朋達）1101116