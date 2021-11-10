連鎖餐飲集團豆府（2752）公布10月營收2.07億元，單月營收首次突破2億元並創單月新高、年增20.57％；累計1~10月營收13.99億元，年減4.54％。豆府10日董事會通過第三季財務報告，受疫情影響，第三季營收3.70億元，年減29.05％；稅後淨利18萬元，每股盈餘0.03元，於疫情下仍維持小幅獲利。累積前三季營收11.89億元，年減8.13％；稅後淨利6632萬元，每股盈餘2.93元。

展望後市，國內疫情受控，餐飲市場回溫，加上第四季為傳統旺季，豆府為慶祝周年慶並推出多項優惠活動，預計將對營收帶來正面助益。

10月份因國內疫情穩定，政府放寬內用相關規定，再加上振興五倍券的助益，是百貨賣場或地方政府也同步加碼，全台各地重現報復性消費，帶動疫情後的一波消費熱潮。豆府10月推出的「豆府為你加碼8倍回饋金」及「不限消費方式滿額即送10道超人氣料理」等活動，獲消費者熱烈回響。在超商通路上，10月中推出的涓豆腐明星產品「韓式蜂蜜醬味炸雞」冷凍包，2周內即銷售8000包，而最受歡迎的「韓式泡菜」，2周即標出14000瓶的好成績，為10月份營收成長帶來強助攻。

11月份正值豆府餐飲集團13年周年慶，特別推出「辛奇大廚到你家」活動，以及適逢秋季食補節氣推出的「買人蔘雞送5折人蔘雞兌換券」等活動，預期將為11月業績帶來助益。 豆府目前總店數為61間，預計年底前會再新展一間涓豆腐。