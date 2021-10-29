亞馬遜周四發布第3季（迄至9月底）業績，疫情網購潮退燒，加上勞力短缺及供應鏈問題帶來的成本激增打擊，這家電商巨頭營收獲利皆令人失望，第4季財測也不如預期。

這係亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）7月5日接替創辦人貝佐斯掌舵後發布的第一個季報，繳出營收1108億美元、獲利32億美元或每股盈餘6.12美元，不如華爾街看好的營收1116億美元、獲利46億美元。

亞馬遜預期第4季營收介於1300億美元和1400億美元之間，遜於華爾街預期的1422億美元。營業利益（operating income）介於損益平衡與30億美元之間，差於去年同期的69億美元且不如預期。

賈西表示，亞馬遜第3季為支應給員工的加班費和獎金，以及供應鏈吃緊相關的費用，多支出了20億美元。

亞馬遜周四股價收漲1.59％，盤後受財報財測遜色打擊挫跌3.8％。