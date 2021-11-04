日本汽車大廠豐田（Toyota Motor）4日（周四）公布上季財報，拜車市需求反彈以及日圓貶值所賜，營業利益躍升48％，超出市場預期，並且宣布調升獲利前景。

豐田將全年獲利預估由原本的2.5兆日圓調升至2.8兆日圓（約245億美元），但也強調，若不是因為有利的匯率條件，實際上年度獲利已受到原料成本大漲的影響。

本財年第二季（7到9月）營業利益達7500億日圓，高於路孚特調查分析師估的5933億日圓。

受累於全球晶片荒，豐田調降全球銷售目標，由1055萬輛下修至1029萬輛。