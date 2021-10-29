臉書(Facebook)創辦人祖克柏(Mark Zuckerberg)在2021年Connect大會中，正式將臉書更名為Meta，全新品牌名稱整合旗下家族應用程式與科技，未來將聚焦於讓Metaverse（元宇宙）融入生活，讓大家彼此聯繫、與社群連結並帶動商業發展。

Meta指出，Metaverse（元宇宙）與現今線上社群體驗的混合體相似，並擴展至3D立體空間或投影在現實世界中。即便與親友分隔兩地，仍可共享沉浸式體驗，一起實現在實體世界中無法成真的可能性，這將是社群科技全新的進化與演變。

Connect年度大會邀請AR（Augmented Reality擴增實境）與VR（Virtual Reality虛擬實境）開發者、內容創作者、市場行銷人員參與，今年的主題聚焦於未來10年在Metaverse中的多元體驗，涵蓋社群交流、娛樂、遊戲、健身、工作、教育與商業發展等。同時，將推出多項工具協助大家為Metaverse共同創作，包含在Quest 2啟用新一代MR（Mixed Reality 混合實境）體驗的Presence平台，並將投入1.5億美金培訓下個世代的創作者。

Meta的組織架構維持不變，財務報告將會調整。自2021年第4季起，Meta在報告中將分為兩大營運業務：家族應用程式與Reality Labs。同時，Meta計畫於12月1日起更新股票代碼為預先保留的 MVRS。本次宣布的相關計畫將不會影響公司使用或分享資料的方式。

Facebook在2004年創立以來，陸續推出Messenger、Instagram和WhatsApp等應用程式，Meta將跨出2D平面螢幕，邁向AR與VR沉浸式體驗。