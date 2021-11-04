義隆(2458)今(4)日舉辦法人說明會，董事長葉儀(日告)談到明年NB市場，他表示，目前品牌客戶端給的回饋平均看好成長約1成，義隆則預估會和今年類似，產能也預計會再增加1成；搶搭元宇宙話題，他則表示，其實義隆已經有在出貨宏達電(2498)VR VIVE產品的手把晶片。

市場對於半導體產業最關心的莫過於產能問題，葉儀(日告)表示，整體產能約成長10%，現在陸陸續續增加中，NB部分12吋的還是最緊張，現在還在努力爭取中。

展望明年NB市場，葉儀(日告)表示，現在初步從客戶端訊息指出，明年整體市場還是會成長10%，但是否是因為今年缺貨到怕所致，還要觀察。NB品牌廠對明年產業還是很樂觀，義隆則保守預估和今年類似，且還有部分是因為今年長短料所遞延的訂單，義隆預估今年全年市場規模約2.37億台。

手機領域上，葉儀(日告)表示，目前認證的進度也不錯，希望明年第二季會有好消息。

至於近期正夯的元宇宙話題，葉儀(日告)表示，宏達電VIVE VR裝置中的手把就有採用4顆義隆IC晶片，其看好VR產業是有發展性的。