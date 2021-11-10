致新(8081)今(10)日舉辦法人說明會，累計前三季每股獲利達18.66元，毛利率更衝上52%，晶圓產能持續是最受關注的議題，總經理吳錦川表示，在產能緊張下，客戶對於價格敏感度並不高，現在的狀況確實是「客戶訂單滿天飛」，換言之，產能才是關鍵，另外，他也透露，公司有拿到來自聯發科(2454)PMIC(電源管理IC)的轉單。

致新第三季每股獲利7.89元，毛利率為52%，不僅是歷史新高，更是單季毛利率首度站上5成大關。致新今年獲利大幅度成長，累計前三季營收為70.81億元，累計淨利為16.86億元，每股獲利已經達18.66元，已經大幅度超越去年全年的12.24元。

晶圓產能問題為IC設計業近期重要課題，吳錦川表示，晶圓成本漲價是一直發生中，轉嫁成本給客戶也有持續，只是程度問題，目前客戶還是比較重視交貨量，對售價相對不敏感，明年若成本繼續漲上來，還是會和客戶談，採一季一季的談，致新目前晶圓合作夥伴為台積電(2330)、聯電(2303)以及美格納。吳錦川進一步說到，有能力的公司才能擁有產能、而非有錢，需要具有真正的開發製程的技術。

吳錦川表示，產業從去年第四季到今年第三季都在缺貨，致新目前訂單能見度高，幾乎可以說「客戶訂單滿天飛，但是隨時都可以取消」，所以談能見度意義不大。

展望第四季，致新預測第四季營收落在22.5~24.3億元，TV產品線較淡，但NB與顯示器都正常，吳錦川表示，以往第四季需求減緩，都是是全面性地下降調整庫存，但今年會是選擇性，主要是因為之前一直缺貨，有長短料狀況，第四季儘管需求下來之後，但依舊有長短料，只是短缺的部分會變少。

晶圓產能緊張下，IC設計廠在有限廠能下，往往擇優產品組合，致新也有獲得來自大廠的轉單，其中，也有收到轉單來自聯發科(2454)的PMIC(電源管理IC)轉單，其他產品也有，只是比較小量。