富時羅素世界政府債券指數（WGBI）29日起將正式納入中國債券。富時羅素今年3月底在官網公告稱，將於10月29日起將中國國債納入WGBI，並將在36個月內分階段納入，權重為5.25％，市場預計中國可望藉此吸納逾1千億美元資金。

綜合陸媒報導，隨著中國債券市場對外開放程度不斷提高，人民幣債券逐漸獲得外資青睞，愈來愈多境外資金搶進布局。繼摩根大通等國際機構將中國國債納入指數後，富時羅素29日起將正式納入中國債券，預料將為中國帶來千億美元的增量資金。

渣打中國先前在報告中對此表示，主要是因中國已經改進了二級市場流動性、外匯對沖靈活性以及結算安排等。渣打當時預計，一旦富時羅素將中國債券完成納入後，中國債券占該指數的比重將達5.7％，據估算跟蹤這個指數的資產管理規模約達2.5～3兆美元，理論上將可為中國帶來1400～1700億美元的被動資金流入。