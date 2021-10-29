勞動部為鼓勵獨力負擔家計者等10類特定對象參加技術士技能檢定，提供技能檢定相關費用補助，歡迎符合資格者於報名參加技能檢定時同步提出申請。

勞動部為協助特定對象取得就業所需技術士證，以提昇技能水準，於95年4月10日訂定發布「特定對象參加技術士技能檢定補助要點」，相關規定歷經9次修正，其中特定對象身分之規定配合社會環境變遷及考量個體經濟條件需求等因素予以增列。現行該要點所列特定對象計有獨力負擔家計者、中高齡失業者、身心障礙者、原住民、低收入戶或中低收入戶、更生受保護人、長期失業者、二度就業婦女、家庭暴力被害人及15歲以上未滿18歲之未就學未就業少年等10類，凡符合該要點之特定對象，得於報名參加技術士技能檢定時，申請資格審查費、學科測試費、術科測試費及證照費補助，各補助項目之補助均可申請3次。

勞動部表示，近5年特定對象申請補助計21萬餘人次，補助金額約新臺幣4億元，針對特定對象取得就業所需技術士證提供必要之協助。其中就身分別區分，具原住民身分占比為26.3%，其次具低收入戶身分者占比為25%，具中低收入戶之占比則為22%；另以申請補助以年齡區分，15歲至24歲申請人次占比為71%，顯見具特定對象之青年取得技術士證確有其需求，又25歲至44歲、45歲至64歲占比則分別為14%、15%。 勞動部進一步表示，目前技能檢定分為全國技能檢定、即測即評及發證技能檢定與專案檢定三種，符合特定對象資格之民眾報名前述技能檢定時均可提出補助申請，報檢人得依自身需求多加運用。更多技能檢定特定對象補助規定，可至勞動部勞動力發展署技能檢定中心網站（ https://www.wdasec.gov.tw ）查詢，或洽電話服務專線 (04)2250-0707。