明年基本工資確定調漲5.21％，因應疫情衝擊國內內需產業，政府提出基本工資調漲補貼配套方案，行政院會今拍板，9、10月營業額衰退幅度較去年達20％者，目前月薪在2.4萬到2萬5250元以內者，調漲後1人補貼1千元、時薪族每人補貼560元。

行政院會今拍板通過基本工資調漲補貼方案，經濟部表示，補貼對象包含依法辦理公司登記、商業登記或有限合夥登記者，或無上述登記而有稅籍登記的營利事業，另取得主管機關依法核發營業證照之事業，如托嬰中心、長照機構、補習班、合作社等也為補助對象。

補貼基準，經濟部參酌業者意見，以今年9月及10月總營收較去年同期減少20％；補貼金額依員工數計算，職員工月投保薪資2萬4000元及2萬5200元者，補貼定額1000元；部分工時員工月投保薪資2萬3100元以下者，補貼定額560元，補貼6個月。

經濟部表示，補貼方案一律採線上申請，申請期間預計為明年1月至3月31日，並採一次審核，分次撥款，實際受理申請日期將擇期公告。