第一金控公告，10月稅後淨利為11.70億元，月減率23.4％，主要是資本市場表現拉回影響所致。累計今年前10月的稅後淨利為176.91億元，年增率20％，每股稅後盈餘(EPS)來到1.36元。

子公司方面，第一銀行受到總體經濟面投資人擔憂各國即將步入升息循環影響所致，10月金融交易利得表現較為平淡，影響一銀10月份稅後淨利降至10.93億元，月減率27.3％，惟淨利收及淨手收之核心獲利均維持應有水準，支撐營收表現。覆蓋率上揚至638.63％，逾放比微降至0.20％，累計今年前10月的稅後盈餘達158.72億元，年增率14.1％。

第一金證券10月盈餘達6320萬元，月增率50.2％，主要是自營業務獲利成長所致，累計今年前10月的稅後淨利續升至12.55億元，年增率169.3％。

第一金人壽10月淨利因保險給付增加及保費收入減少之影響而減少至787萬元，月減率30.0％，累計今年前10月的稅後淨利達5.84億元，年增率20.4％。