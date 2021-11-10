東森國際(2614)旗下轉投資東森購物網前10月累合併營收(含草莓網、熊媽媽買菜網)達230.2億元，年增率17.1%，合併稅後淨利14.4億元，較去年成長28.5%，EPS 14.13元，較去年同期增加3.13元，已經超越2020全年EPS 14.11元，再刷新歷史新高。

今年因疫情帶動線上銷售增長，目前正熱賣的雙11檔期，首周業績就開出紅盤，東森購物網統計至11月9日為止，全通路營業額已達8.8億元，其中網路業績較去年成長幅度近6成。據東森購物網統計，消費者選購需求仍以高單價的3C商品為最多，較去年同期增長92%，其次為流行紡品及生活用品，增長27%及22%。

電商年度最大檔期雙11活動已從11月1日正式展開，東森購物網今年祭出抽獎、東森幣回饋等活動，刺激買氣，看準雙11檔期有政府五倍券加持，挑戰再創新高。看好今年雙11業績將大幅成長，東森購物網預估今年雙十一物流作業量可能增加3倍，為紓解倉儲壓力，已提早啟用萬坪楊梅一倉因應，以滿足旺季之需求。