國泰金控今公告，10月稅後淨利57.6億元，累計前10月稅後淨利達1279.4億元，較去年同期大幅成長88％，累計獲利續創歷史新高，每股稅後盈餘(EPS)高達9.39元。

國泰金表示，今年以來受惠於經濟復甦及金融市場上行，各子公司國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信等，皆有亮眼表現，單月及累計獲利皆創同期新高，獲利再創歷史新猷。

國泰人壽獲利續創佳績，反映投資績效良好，避險成本顯著下降，保險本業死費差穩定貢獻獲利，以及商品策略切中市場需求，帶動營運續創佳績。10月初年度保費(First Year Premium)及初年度等價保費(First Year Premium Equivalent)分別為147.2億元及40.6億元，皆穩居業界第一。

近期主要央行相繼釋出偏鷹訊息，加上通膨居高不下，帶動2022年提前升息預期，市場擔憂貨幣縮緊過快恐不利經濟增長，惟企業財報亮眼支撐主要股市震盪上行；債市則波動升高，國壽投資團隊於市場擾動之際，靈活操作並伺機實現資本利得，並於利率反彈時布建債券部位，以提升經常性收益。

匯率方面，10月傳統避險工具成本維持低檔，加以替代避險工具操作得宜，令避險成本進一步下降，截至10月底避險成本已較去年同期下滑逾50bps，外匯價格變動準備金亦回升至逾百億元水準。

國壽資本水準強健，淨值比及RBC ratio分別逾10％及360％，續居歷史高位；面對未來不確定性，國壽具備充足的財務韌性及投資彈性，將積極尋求潛在獲利機會，搭配嚴謹的風險控管，致力創造長期穩定的投資績效。

國泰世華核心獲利穩健，累計前10月稅後淨利達209.1億元，主要是淨利收及淨手收表現強健，抵銷去年投資收益高基期所帶來的影響；今年以來，存放款持續成長，累計淨利息收入較去年同期增加9％；在手續費收入業務表現上，亦因國內基金銷售佳，投資型保單熱賣提升保險手收成長幅度，帶動財富管理商品銷量成長。

國泰產險則是簽單保費雙位數成長，各險損失率、費用率亦維持良好，加上投資績效維持優異表現，累積到10月底保險本業以及整體獲利皆已超越去年全年