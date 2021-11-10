韓國政府10日指出，至10月為止，當地的人力市場已連續8個月職缺都一直在增加，代表景氣復甦持續走在正軌上。

根據韓國統計局數據，10月就業人數達2774萬，比2020年同期要增加65.2萬。不過，比9月的67.1萬要少一點。兩個月前的9月，當時韓國工作增加數量曾創7年來最多。

早從3月開始，韓國就業市場就開始大幅找人，目前看起來9月與10月到達高峰期，因為這兩個月的職缺都超過整數大關60萬以上。

因此，韓國10月失業率年減0.9%並降至2.8%，創過去8年以來，最低的10月紀錄。韓國政府表示，在出口強勁，加上2020年比較基期較低，當地人力市場開始朝蓬勃發展方向前進。

韓國就業整體性看起來不錯，不過，一些服務產業目前還是經營得很辛苦，10月的旅館、零售，以及藝術、體育等產業，從業人員還是傳出在減少。至於當地最倚重的製造業，職缺也是有減無增，只是數量較少些。

因韓國政府倡導與新冠病毒共存，因此較嚴格的社交禁令也將陸續鬆綁，同時，也樂見第4季的民眾支出能明顯增加。

韓國央行日前預測，2021年當地就業人口將增加20萬人，2022年更可望再增24萬。