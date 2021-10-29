櫃買中心29日表示，台灣圓點奈米技術公司（6797）於29日送件申請股票櫃檯買賣，產業別是生技醫療業。

根據櫃買中心資料顯示，圓點奈米公司成立於2004年4月間，為上市電子股致茂的轉投資事業，圓點奈米董事長為章季芸，主要經營業務是自動化核酸萃取機台、核酸萃取試劑、奈米磁珠等，送件時資本額為2億3256萬元。圓點奈米公司2020年業績，營收17億1907萬元，稅前盈餘7億7310萬元，每股盈餘32.58元。