圓點奈米29日送件申請上櫃案 16:192021/10/29 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心29日表示，台灣圓點奈米技術公司（6797）於29日送件申請股票櫃檯買賣，產業別是生技醫療業。 根據櫃買中心資料顯示，圓點奈米公司成立於2004年4月間，為上市電子股致茂的轉投資事業，圓點奈米董事長為章季芸，主要經營業務是自動化核酸萃取機台、核酸萃取試劑、奈米磁珠等，送件時資本額為2億3256萬元。圓點奈米公司2020年業績，營收17億1907萬元，稅前盈餘7億7310萬元，每股盈餘32.58元。 《證交所》昶昕送件申請上市 《金融》合庫商銀發行首檔公營行庫社會責任債券 #圓點奈米 #致茂 #日送件 #櫃買中心 #核酸萃取 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桂盟 向證交所申請櫃轉市 04:102021/10/29 證券．權證 《半導體》合作無間 力旺再獲台積電肯定 08:522021/10/29 財經 櫃買尋找櫃買系列指數雙冠王 11/1開跑 10:492021/10/29 財經 櫃買系列指數雙冠王 11／1競賽開跑 04:102021/10/29 投資理財 櫃買11/4-7帶領創櫃板公司參加「2021亞洲生技大展」 10:292021/10/29 財經 辦門號送上網有陷阱 菲籍女申請後險成應召站「雞頭」 11:402021/10/29 社會 昶昕29日向證交所送件申請股票上市 13:322021/10/29 財經 百和-KY旗下無錫百和 拚明年底大陸上市 04:102021/10/29 證券．權證 櫃買業績發表會 11月起十連發 04:102021/10/29 證券．權證 百貨五倍券加碼 101購物金折抵跨場域 04:102021/10/29 時尚消費 台開案蘇德建入監「罹重病」 僅蹲3天遭北監拒收 12:352021/10/29 社會 財經熱門新聞 傳統一集團將吃下家樂福 公司罕見2點回應 - 財經 這顆「小螺絲釘」缺貨釀美西大塞港 運輸商曝血淋淋慘況 - 財經 北京死硬拒向澳煤低頭 大陸煤炭進口被2國吞下 - 財經 拒絕英特爾、怒告台積電 晶圓老四掛牌曝野心：它慘了 - 財經 又爆了！陸紙業巨頭1天狂發6封漲價函 台廠三雄壓不住 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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