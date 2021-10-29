日盛投信29日表示，近期美國基本面持續傳出佳音。在經濟面，截至10/23當週，美國初領失業金人數為28.1 萬人，而截至10/16 當週，美國續領失業金人數為224.3 萬人，兩數據持續創疫情爆發以來的新低。觀察企業基本面，截至10/28， S&P500企業中已有52.6%公布財報，其中67%營收優於預期，82% EPS優於預期，整體財報表現亮眼，有助美股續航動能，亦有助台股上攻力道。加權指數近期於16700-17000 點狹幅區間持穩震盪，持續關注企業財報與產業展望，以及Fed會議等議題。

日盛MIT主流基金研究團隊指出，台灣基本面來看，9月出口值為396.5億美元，連15紅再創歷年單月新高，顯現台灣經濟基本面仍佳，展望4Q，國發會表示，台灣疫情穩定、管制措施持續放寬，加上振興五倍券推出有助內需消費回溫，經濟成長動能將保持穩定，將對台股帶來下檔支撐。

日盛MIT主流基金研究團隊指出，近期指數區間震盪，中小型股表現相對活潑，操作將選股重於選市。在第四季，看好半導體、5G手機、伺服器以及汽車電子等族群。由於晶圓代工、記憶體等半導體產業產能依舊維持滿載，在當前供不應求狀況下，半導體大廠紛紛啟動擴產，因此對於半導體設備需求相當強勁，看好後續產業發展。根據調研機構預估，2021年電動車銷量將由2020年的260萬輛成長至360萬輛，除新興EV品牌外，傳統車廠積極跨入EV市場下，相關供應鏈可望受惠。