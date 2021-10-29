全球供應鏈持續吃緊大鬧晶片荒，重創日韓汽車業，連帶拖累兩大東北亞經濟體的製造業產能。日本工業生產連續3個月下滑，升高第3季經濟萎縮風險；韓國工業生產指數翻黑，連10個月擴張的輝煌紀錄嘎然而止。

日本經濟產業省29日公布，汽車和一般用途機械產出下滑之故，9月工業生產較前月劇減5.4％，是繼7月和8月各自滑落1.5％、3.6％之後，連續第3個月萎縮，寫下5月以來最大月跌幅，縮幅也超出《路透》訪調預測的3.2％。

經產省的數據顯示，9月汽車及其他機動車輛的產量月減28.2％，連跌3個月，汽車出口相較前月銳減32.5％。

亞洲生產線大亂，加上中國經濟成長放緩，日本這個全球第3大經濟體的復甦展望蒙上陰霾。疫情傷及內需的情況下，日本更依賴出口提振經濟。

凱投宏觀日本經濟學家利爾蒙斯（Tom Learmouth）在報告中指出，他們原本預測日本第3季GDP零成長，但該季製造業產出季減3.7％，Q3經濟顯然有下行風險。

韓國汽車業同樣受累於車用晶片短缺，連累工廠產出由正轉負，中斷保持10個月的連續擴張紀錄。

韓國統計局周五公布，9月工業生產從8月的年增9.7％，反轉成年跌1.8％，遠不及預估的年增1.4％。9月汽車產量月減9.8％，半導體及電子設備分別月縮1.6％、5.2％。

現代汽車證券經濟學家Oh Chang-sob表示：「9月工業生產疲軟，歸咎於全球供應斷鏈抑制製造業產能，工作天數也減少。」

韓國第一大車廠現代汽車26日發布的第3季財報，獲利不如預期，仍是全球晶片危機惹的禍。現代指出，晶片供應要恢復正常水準，還須等上很長一段時間，該車廠已放話自行開發晶片，減少對晶片製造商的依賴。

韓國三星電子28日公布季報，繳出3年來最佳季度獲利，但三星不忘示警，零件短缺料衝擊第4季的晶片需求。