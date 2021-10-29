國發會主委龔明鑫28日接受立陶宛媒體訪問時表示，台、歐合作將會扮演未來台灣產業佈局的戰略角色，而立陶宛將會成為台灣強化和歐洲關係的連結。

國發會29日晚間發布新聞指出，立陶宛新聞網15min、立陶宛新聞網delfi.lt與立陶宛國家廣播電視台LRT等三家外媒訪問，針對本次台灣經貿考察團訪歐所取得的成果及雙邊關係進行訪問。

龔明鑫在接受訪問中強調，本次代表團最重要的任務便是擴大良善的循環至經貿層面，未來將會以技術及供應鏈、投資、貿易及金融等四面向落實和立陶宛的合作。更重要的是，台歐合作將會扮演未來台灣產業佈局的戰略角色，立陶宛將會成為台灣強化和歐洲關係的連結。

在被問及訪歐團此行成果時，龔明鑫表示，從去年開始，台灣和立陶宛因疫情而互相幫助，互贈醫療器材及疫苗，蔡總統稱這是「良善的循環」，後來擴展到民間互動，許多台灣人也透過線上捐款給社福團體及採購，以表達對立陶宛的感謝。

龔明鑫指出，除了將「良善的循環」擴大到經貿層面，在全國供應鏈重組時，台灣在捷克、斯洛伐克、立陶宛的經貿佈局對台灣將有戰略意義，透過這些國家的佈局，台灣將和歐洲更為緊密。

對於媒體問及台灣及立陶宛即將設立雙邊代表處一事，龔明鑫表示，過去台灣沒有立陶宛代表處，比較難知道一些立陶宛的資訊，未來有雙邊代表處後，產業及經貿合作將會有更堅實的合作，此次代表團將是定錨雙方的產業方向。