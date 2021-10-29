第九屆海峽青年節開幕式今天（29日）在福建福州舉行。大陸國台辦副主任龍明彪通過視訊在開幕式致詞時表示，大陸推動兩岸關係和平發展、融合發展的決心堅定不移，力度將繼續加大。大陸將會同有關部門和各地不斷完善促進兩岸交流合作、深化融合發展、保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施，一如既往地積極推動兩岸各領域、各界別擴大深化交流合作。

龍明彪呼籲，兩岸交流合作越多越好，越深入越好，受益面越廣越好。大陸鼓勵支持各地區各部門為推動兩岸交流合作搭建更多平台，開闢更多管道，創造更好條件。歡迎台灣各界特別是台灣青年更多地參與到兩岸交流合作、融合發展的進程中來，交流互鑒、互利合作，厚植兩岸共同利益，增進同胞心靈契合。

龍明彪表示，一些台灣同胞尤其是青少年受「台獨」思想蒙蔽蠱惑，在兩岸關係問題上存在模糊認識乃至錯誤認知，有的甚至做過錯事、說過錯話，即便如此，大陸也願意以最大的包容和善意與他們多溝通、多交流，邀請他們多來大陸走走看看，增進瞭解互信，消除隔閡和誤區，鼓勵和歡迎他們回到支持兩岸關係和平發展的正確道路上來。

龍明彪表示，當前，兩岸人員往來受到新冠疫情影響，民進黨當局的「台獨」挑釁導致台海形勢更為嚴峻，不少台灣青年為此焦慮不安。他藉此機會提出三點看法：

龍明彪表示，第一，「台獨」分裂是台海和平穩定的最大威脅，是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患。近年來民進黨當局不斷推進「去中國化」的「台獨」分裂活動，在島內製造「綠色恐怖」，阻撓限制台灣同胞參與兩岸交流合作，打壓主張統一的力量，加緊勾連外部勢力充當遏制中國發展的「棋子」，企圖「倚美謀獨」的冒險性在上升，這是導致台海局勢緊張的根源。蔡英文最近公開鼓吹「四個堅持」，是自欺欺人的痴人說夢，也進一步暴露了其謀「獨」本性。兩岸同胞要高度警惕「台獨」分裂的嚴重危害和民進黨當局企圖裹挾台灣民眾的陰險禍心。

龍明彪表示，第二，「台獨」分裂勢力目前氣燄囂張，實際上反映了其內心虛弱和末日將臨的狂躁，他們逃脫不了徹底失敗的命運。廣大台灣同胞要有堅決戰勝這股勢力的鬥爭勇氣。那些數典忘祖、背棄先人、分裂國家的民族敗類，終將遭到歷史的審判。今天囂張作惡的「台獨」頑固分子，必將被押上刑事審判台，釘在歷史的恥辱柱上。

龍明彪表示，第三，大陸永遠是台灣一切反「獨」促統力量的堅實可靠後盾。大陸有堅強的決心、堅定的意志和強大的能力，堅決戰勝任何有可能阻礙中華民族復興進程的重大風險挑戰，堅決粉碎破壞台海和平穩定、損害兩岸同胞根本利益的「台獨」圖謀，絕不允許任何人、任何勢力在任何時候把台灣從中國分裂出去。