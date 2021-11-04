新華社4日報導，第76屆聯合國大會裁軍與國際安全委員會（聯大一委）美東時間3日表決通過中國提交的「在國際安全領域促進和平利用國際合作」決議草案。這是近30年來中國首次在聯合國圍繞國際軍控裁軍問題提出並推動通過決議。中國常駐聯合國副代表耿爽在表決前發言強調，面對科技浪潮，各國享有的和平利用權利應得到尊重和保護。現有出口管制機制設立的初衷是好的，但卻時常被濫用，對正常的經貿與科技合作造成干擾和限制，不少開發中國家深受其苦。

決議強調，各國享有以和平為目的進行設備、材料以及科學技術交流的不可剝奪的權利，各國應在履行防止大規模殺傷性武器及其運載工具擴散義務的前提下，採取切實措施，促進以和平為目的的國際合作。決議敦促，現有防擴散出口管制機制保持開放透明，不對廣大開發中國家實現可持續發展造成限制。

決議要求聯合國祕書長，就和平利用問題，徵求聯合國會員國意見，向第77屆聯合國大會提交報告，並在第77屆聯合國大會議程中加入「在國際安全領域促進和平利用國際合作」議題。

在聯大一委就中方所提決議草案表決前，中國出席聯大一委代表團團長耿爽發言表示，面對科技浪潮，各國享有的和平利用權利應得到尊重和保護。現有出口管制機制設立的初衷是好的，但卻時常被濫用，對正常的經貿與科技合作造成干擾和限制，不少開發中國家深受其苦。國際社會應更好地處理發展與安全、防擴散與和平利用的關係，更加全面、平衡地執行多邊軍控條約，在不影響防擴散義務前提下，確保各國充分享有和平利用的合法權利。

古巴、俄羅斯、敘利亞、巴基斯坦等26個國家參與共提中方決議。他們發言表示，確保各國，特別是開發中國家享有和平利用新興技術的權利，有助於其加快科技發展、實現2030可持續發展議程。中方決議反映了廣大開發中國家在和平利用問題上的訴求和關切，體現了平衡處理防擴散與和平利用的正確態度。中方決議要求聯合國啟動包容透明進程，協調國際社會探討符合各方利益的解決方案，完全正當合理。

此次聯大一委通過中國提出的決議，充分體現了中方在國際戰略安全領域不斷上升的影響力，展示了中方在國際軍控裁軍進程中的積極建設性姿態。決議的通過將有助於促進以和平利用為目的的國際合作，推動現有出口管制機制公正履職，幫助各國更好地實現普遍安全與共同發展。