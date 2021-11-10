印尼投資部長巴赫理（Bahlil Lahadalia）上月親自來台，提供獎勵邀約鴻海、Gogoro投資電動車。（擷取自印尼投資部IG）

國內疫情趨緩，我國與印尼勞動主管機關近期在駐印尼代表處協調下，就恢復引進印尼移工舉行視訊會談，並確認印尼方面已經可以配合執行相關防檢疫措施。在勞動部報請中央流行疫情指揮中心同意引進計畫後，我國將恢復引進印尼籍移工，印尼也將成為台灣今年5月19日暫緩各國移工入境以來，第一個恢復引進的國家。

對於印尼政府就勞務議題積極與我國進行磋商並深化相關合作，外交部表示歡迎，也期盼台灣與印尼雙方持續拓展各項合作領域，進一步落實「新南向政策」。

外交部指出，我國為防制新冠肺炎（COVID-19）疫情自境外移入，加強邊境管制，因此自去年12月起暫停引進印尼移工。考量勞務議題是台灣與印尼重要合作項目，我國駐印尼代表處與印尼勞工部、移工安置保護局等主管機關在疫情期間仍保持密切聯繫，討論如何落實印尼移工來台前相關防疫措施，並實地訪視移工訓練中心，以確保印尼移工健康，也保障台灣的社區防疫安全。

外交部強調，印尼是我國「新南向政策」的重點目標國之一，雙方在勞務、經貿、投資、農業與教育等領域合作密切。台灣為印尼第11大貿易夥伴，第9大外資來源國；在印尼的台商約2萬人，在台灣工作的印尼移工則超過26萬人。印尼投資部長Bahlil Lahadalia在上月曾率團訪台並會晤多家我國業者，更展現台灣與印尼在電動車、電池等綠色經濟產業合作的深厚潛力。

外交部表示，「以人為本」是我國推動「新南向政策」的核心理念。恢復引進印尼移工，除將強化我國與印尼勞動主管部門的協調外，也藉由雙方各類人員的往來，提升台灣與印尼的相互瞭解與互信，進而推動兩國各項領域的互惠交流與發展。