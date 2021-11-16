金管會宣布核准首張富邦產物保險送審之「移工嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）住院醫療費用健康保險」及「移工嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）住院醫療費用團體健康保險」。

金管會指出，上開保險商品係配合勞動部移工引進專案，金管會督請產物保險商業同業公會協調產險公司研發，對於移工入境日起30日內，經診斷確定罹患COVID-19且列為境外移入案例者，提供保險金額新台幣50萬元之實支實付住院醫療費用保障，支應境外移入確診時的隔離醫療費用，以配合移工專案引進政策，兼顧國內經濟發展及照顧人力需求。

本次共計6家產險公司報送商品，除已核准前開富邦產物保險外，尚有5家公司包括兆豐產物保險、和泰產物保險、泰安產物保險、新光產物保險及國泰世紀產物保險報送該商品；金管會均已完成初步審查程序，俟公司修正後，即可核准其開始銷售。

金管會鼓勵保險業者因應社會需求及國家發展政策，開發多元保險商品，滿足民眾風險移轉之需求，發揮保險穩定社會、安定人心之功能。