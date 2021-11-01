董座蔡明興再請假一周 富邦金：健康狀況良好 13:512021/11/01 中時 洪凱音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 富邦金董座蔡明興原本今要銷假上班，但最後決定再請假一周。（圖／富邦金提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 富邦金控董事長蔡明興日前飛往美國，10月中返台後確診，原本今日要銷假上班，但在醫生囑咐下，再請假一周，職務原本是董事蔡明忠代理，以外地另有私人行程為由，今改由北富銀董事長陳聖德代理。 富邦金今發出聲明指出，蔡明興目前健康恢復情形良好，遵醫囑需多休息，因此，自本周一起再請假一周。 富邦金董座蔡明興再請假一周 北富銀董事長陳聖德代理 傳承部落音樂 7大企業巨頭力挺 #蔡明興 #富邦金 #富邦董事長 #蔡明忠 #陳聖德 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 兆豐銀董總 可望雙連任 04:102021/11/01 金融．稅務 老手爆前一波遭砍殺股回來 散戶注意別脫隊了 05:212021/11/01 財經 國人瘋日圓 銀行換匯倍增 04:102021/11/01 金融．稅務 聯嘉光電 獲華人公益企業金傳獎 04:102021/11/01 財經要聞 田中馬拉松10周年 線上形式長征1個月 11:122021/11/01 體育 核電若退場 專家：恐接連上演大停電 04:102021/11/01 焦點要聞 高流開幕 明年金曲獎移師高雄 04:102021/11/01 地方新聞 大陸房市趨勢》房地產稅試點 台商未來人頭代持房產風險攀高 10:342021/11/01 兩岸 專業＋人和 繳出多張亮眼成績單 04:102021/11/01 財經要聞 電動車吸金強 ETF績效飆風 04:102021/11/01 證券．權證 開發出全球首個分子催化劑 陳長謙今獲頒總統科學獎 12:142021/11/01 政治 財經熱門新聞 台積電「超多缺點」嚇到美國人 張忠謀過往3大警告再被翻出 - 財經 財報空窗期 散戶機會來了！3檔惦惦買守株待兔 - 財經 台積電美國工程師來台受訓 爆狂操12hrs血汗內幕：浪費時間 - 財經 政大生1年狂翻1000萬 不藏私曝投資5心法：現在還躺著賺 - 財經 美股慘了！連大多頭都看衰 通膨、升息風暴同時炸開 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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