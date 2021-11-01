富邦金控董事長蔡明興日前飛往美國，10月中返台後確診，原本今日要銷假上班，但在醫生囑咐下，再請假一周，職務原本是董事蔡明忠代理，以外地另有私人行程為由，今改由北富銀董事長陳聖德代理。

富邦金今發出聲明指出，蔡明興目前健康恢復情形良好，遵醫囑需多休息，因此，自本周一起再請假一周。