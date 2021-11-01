美國財政部長葉倫（Janet Yellen）表示，美國預期中國將履行在前總統川普任內簽署的首階段貿易協議承諾，且最終可能考慮以互惠方式調降部分關稅。

葉倫在接受路透社訪問時表示，關稅往往會推升國內價格，且因為鋼鋁材等投入品，關稅也會導致消費者和企業成本攀升，這表示降低關稅將帶來「反通膨」（disinflation）的效果。

葉倫和其他美國官員仍堅持美國目前物價飆漲，是供應鏈瓶頸和能源價格上漲造成的結果，並表示通膨應該會在2022年下半年緩解。

中方則已一再敦促拜登政府取消川普時期開徵的關稅。

美國官員已經重啟豁免程序，可能使部分關稅取消，但目前為止尚未考慮擴大調降關稅。

當被問及調降對中國商品課徵的關稅是否有助於緩解通膨壓力時，葉倫表示通常會如此，但華盛頓當局也在等待中國兌現其額外向美國採購2000億美元商品和服務的貿易承諾。這項在川普執行時間簽署的貿易協議於2020年2月生效。

葉倫表示，我們的貿易代表曾表示我們將考慮進一步降低關稅。我們希望看到中國履行他們在首階段貿易協議所做的承諾，而以互惠方式維持關稅的穩定、甚至最終降低部分關稅，可能是一個理想的結果。

上周六美國和歐洲官員宣布達成協議，將取消對歐洲鋼鋁材課徵的部分關稅，並表示此舉將有助於緩解一些製造商面臨的價格壓力。