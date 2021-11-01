美股上周五齊漲。港股周一低開108點，最多跌404點，午後收窄跌幅。

周一香港恆生指數收跌222.92點或0.88%，為25154.32點。國企股(H股)跌62.41點或0.70%，為8899.32點。

科技指數跌1.5%。阿里跌2.2%，騰訊跌2.7%，美團跌0.8%。

大型藍籌股跌。藥明生物跌6%，阿里健康跌8%，海底撈跌4.4%。

醫療保健股跌3.86%，藥品生物股跌3.49%，領跌其他板塊。

中興通訊跌4.7%。報22.3港元。美國會日前通過安全設備法，進一步阻止有國安威脅的中資企業獲得美監管機構的輸出許可證。中興仍指該法案對公司海外業務影響有限。

比亞迪跌3.2%，報287港元。該公司折價6.95%以每股276港元配售新股。

保利協鑫大漲81%，報3.6港元。該公司停牌7個月後，10月29日稱，已滿足復牌指引所需條件，11月1日復牌；周一市值暴增。另外瑞信升級評等至買進，目標價從2.2港元升至4港元。瑞信估該公司全球市占到2023年將升至24%。