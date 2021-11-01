台灣疫情穩定，各項經濟指標亮眼，各經濟預測機構紛紛上修台灣今年經濟成長率，10月房市買氣旺盛，據六都公布的10月買賣移轉棟數，六都建物買賣移轉棟數總計2.38萬棟，月增11%且年增9%，10月移轉棟數已經擺脫疫情干擾，表現較為亮眼的區域包括新北市、桃園市、高雄市，移轉棟數的年增、月增幅度都達到雙位數。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說，目前國內疫情漸趨穩定，加上國內經濟表現佳、資金寬鬆及低利環境，多重力道支撐房市下，民眾普遍看多後市，加上適逢年底購屋旺季，紛紛加速進場購屋速度。若國內外政經情勢及國內疫情仍可持續維持穩定狀態，預期今年房市交易量仍有擴張成長機會。

此次疫情對於雙北市影響較大，北市復甦的腳步較緩慢，新北市的移轉棟數則再度突破6千棟，年增16%且月增23%，建物買賣移轉棟數以新莊區、汐止區、土城區增加較多，主要原因還是因新成屋移轉棟數增加所致。

桃園市10月買賣移轉棟數為4426棟，月增18%且年增27%，台中市則是4375棟，月增9%，但年減12%，台南市2058棟，月減7%，但年增11%，高雄市則是4079棟，月增11%，且年增27%，房市交易表現熱絡。

不動產交易手續繁複，從簽約、貸款到辦理完移轉登記，需要一個月到一個半月左右的時間，因此10月統計的建物買賣移轉登記件數，大概是8月下旬到9月簽約的買賣個案，9月的移轉數據還受到部分疫情干擾，不過10月移轉就完全反映疫情穩定後的熱絡市況，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，11月移轉有機會維持高檔水準，全年的移轉棟數有機會「坐34萬望35萬棟」。

在縣市表現方面，桃園10月買賣移轉量4426棟，不但是今年單月最大量，更締造統計以來的10月同期新高，並榮登六都年增幅冠軍，連創三項紀錄，可說是最光輝的10月份！台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，桃園在全台不動產市場中，可以算是績優股，因桃園近年軌道交通逐步到位，形成完善的北北桃一小時生活圈，同時也讓雙北購屋者轉向桃竹的潛力區段置產，包括高鐵、國道沿線，以及機捷與興建中的捷運綠線，都是民眾搶進的重點。

江怡慧指出，在產業帶動、就業無虞、人口成長及交通建設的催動下，不論是鬧區的桃園、中壢、八德，還是相對平價的楊梅、平鎮、龍潭等地，近年都變得更搶手，加上現今消費者充滿「愈觀望，房價愈高」的預期心理，使購屋態度更踴躍，讓桃園10月衝出統計以來的同期量能新高。