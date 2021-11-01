據上海市疫情防控工作小組消息，根據大陸國務院聯防聯控機制工作部署，上海於今（1日）起全面啟動新冠病毒疫苗加強免疫接種。

據了解，上海此次針對全程接種國藥疫苗、科興疫苗，或康希諾生物股份公司生產的腺病毒載體疫苗滿6個月的18歲及以上人群，實施新冠病毒疫苗加強免疫接種。原則上，加強免疫需接種一劑次與之前相同的疫苗，且本次接種加強針免費。

至於外籍人士、港澳台人士、華人華僑不在此次安排中。