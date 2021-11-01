上海即日起開放預約新冠疫苗「加強針」 21:132021/11/01 中時 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 上海即日起開放預約接種新冠疫苗「加強針」。（示意圖／Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據上海市疫情防控工作小組消息，根據大陸國務院聯防聯控機制工作部署，上海於今（1日）起全面啟動新冠病毒疫苗加強免疫接種。 據了解，上海此次針對全程接種國藥疫苗、科興疫苗，或康希諾生物股份公司生產的腺病毒載體疫苗滿6個月的18歲及以上人群，實施新冠病毒疫苗加強免疫接種。原則上，加強免疫需接種一劑次與之前相同的疫苗，且本次接種加強針免費。 至於外籍人士、港澳台人士、華人華僑不在此次安排中。 垃圾分類勉強及格 宜蘭市擬加強破袋稽查 新冠奪命500萬 百餘年最嚴重傳染病之一 #接種 #加強 #加強針 #新冠病毒 #免疫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新冠治療新解方 高端攜手Vaxess開發貼片疫苗 16:242021/11/01 財經 近4個月189件突破性感染 打這款疫苗最多 15:342021/11/01 生活 《國際產業》美國青少年接種 莫德納：恐延至明年初 11:422021/11/01 財經 傳醫護收施打第3劑AZ通知 指揮中心闢謠 17:392021/11/01 生活 日研究：疫情降溫 疑因Delta自爆 04:102021/11/01 話題觀察 王毅會晤譚德塞 反對防疫政治化 04:102021/11/01 焦點新聞 《國際社會》與新冠病毒共存 東南亞開門接客 08:182021/11/01 財經 培育小巨人企業 北京證交所11月15日開市 04:102021/11/01 產業財經 白宮發言人莎琪染新冠 前一周才見拜登 07:162021/11/01 國際 《國際社會》鎖了18個月 澳洲國門周一解封 10:342021/11/01 財經 陸住建部：已開工保障性租賃住房70多萬套 12:282021/11/01 兩岸 兩岸熱門新聞 美警方逮捕《葉問3》製片紅通要犯施建祥 遣返與否廣受矚目 - 兩岸 美海軍首艘雷射戰艦現身東海 陸專家：可能想打下幾架無人機 - 兩岸 印度新驅逐艦下水到服役花6年 陸媒冷諷：夠中國造2艘航母了 - 兩岸 大陸房市趨勢》經濟學人智庫預測 房地產崩盤可能性高 - 兩岸 - 旺報 陸新航母艦載機試飛照曝光 殲31空警600登艦戰力直追美航母 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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