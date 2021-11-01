日本首相岸田文雄上台後的首場國會大選結果揭曉，執政自民黨在周日（31日）的眾議院選舉單獨過半，鞏固「絕對安定多數」地位。自民黨大勝不僅確保政局穩定，也減輕日相岸田擴大財政刺激的壓力，紓解市場對日本大舉發債的疑慮，激勵日股周一狂飆。

日經225指數1日在電子股領漲下，終場大漲754.39點或2.61％，收高在29647.08點。

日本眾議院465席中，自民黨意外單獨囊括261席，雖不如選前的276席，仍單獨跨過233席過半門檻，穩住「絕對安定多數」地位。這有助岸田領導的自民黨掌控眾院各委員會，輕鬆護航預算案等重要法案過關。

岸田曾矢言上台後要推數十兆日圓刺激方案，緩和疫情對經濟的打擊。岸田在競選期間，斷然拒絕在野黨的擴大支出及調降消費稅要求，認為不能忽視控制公共負債的必要性，日本國債規模已達GDP的2倍。

此外岸田提出一項新主張，透過「新資本主義」重振日本經濟。他所謂的「新資本主義」，指的是讓財富做更公平的分配，是防止日本經濟陷入停滯的必要之舉。

但引來向社會主義靠攏的批評，被戲稱是日本版的「共同富裕」，這正是中國國家主席習近平提出的主張。

分析師指出，既然自民黨保住在眾院的獨大地位，面對反對黨主張增加支出與減稅，以及執政夥伴公明黨拋出現金補助有18歲以下的提議，不致承受太大壓力。

瑞穗綜合研究所資深經濟學家酒井（Saisuke Sakai）表示：「既然贏得足夠席次，岸田無須為了在野黨提案擴大財政刺激，而膨脹支出方案規模。」

值得一提的是，日本維新會是在野勢力中的大贏家，在周日大選竄出躍居眾院第3大黨，僅次於自民黨與立憲民主黨。

SMBC日興證券首席市場經濟學家丸山義正（Yoshimasa Maruyama）指出：「日本維新會出線，意味小政府愈來愈受青睞，日本大眾對財政過度擴張說不。」