大陸環球網2日報導，綜合俄羅斯塔斯社、「今日俄羅斯」（RT）報導，俄羅斯電力公司Inter RAO發言人當地時間11月1日稱，自當天起，該公司將對大陸電力出口幾乎增加了一倍。對此，大陸網友表示，這是「好鄰居」的典範。

大陸「金十新媒體」報導，據了解，2016年俄羅斯Inter RAO公司和中國國家電網簽署了為期25年的供電合同，對陸總供電量為1000億千瓦時，2018年至2020年，Inter RAO每年對陸供電量為31億千瓦時。

需要一提的是，大陸也是電力供應大國，截至2019年底，大陸全口徑發電裝機容量突破20億千瓦，穩居世界首位，完全可以滿足大陸電力負荷增長的需求，總體來看，大陸沒有缺電風險。但是國際能源供需情況、國際經濟形勢、環保政策等外部因素，有時候會造成國內供電波動。

另外，大陸進口電力價格很划算，具有成本的競爭力，還可以兌現對氣候變化的承諾，同時確保能源多元化。一舉三得，怎麼算都不虧。除了俄羅斯，大陸之前還考慮從寮國、印尼、馬來西亞進口電力。

RT稱，中方於今年10月份向Inter RAO公司提交了一份正式請求，希望將對華電力供應擴大至每月 5.55 億千瓦時。 Inter RAO 交易部門負責人亞歷山卓•潘妮娜表示，該公司幾乎能夠滿足中方的請求。

塔斯社稱，在中國北部多個省份出現電力短缺的背景下，Inter RAO公司根據中方的請求於10月份開始擴大對華電力出口。

這一報導引起網友關注，有網友認為，這是好鄰居的典範。↓

「這是當一個好鄰居的典範。烏克蘭應該學學中國，也做俄羅斯這個鄰國的好鄰居。」「鄰居幫助鄰居——對於我來說，這似乎是一個合理的安排。」也有網友認為，這是一種非常明智的促進中俄貿易的方式。

「對於中國來說，這是一種非常明智的促進兩個鄰國之間貿易和相互依存的方式。中國向俄羅斯出口消費品、電子產品和輕工業產品，而俄羅斯向中國出口石油、天然氣和電力。這是一種積極的貿易流通。儘管中國幾乎能夠製造自己的所有武器，但它仍會從俄羅斯採購一些武器，以確保俄羅斯的國防工業不會陷入困境。」

今年9月份，遼寧、吉林、江蘇、浙江、廣東等地相繼發布有序用電或限電通知。東北三省一些城市也出現停電現象。業內人士指出，造成多地限電的主要原因有兩點。一是沿海省市疫後經濟復甦強勁，電力需求快速增長；二是煤炭價格大漲，煤炭供應緊張，火電企業虧損，發電出力不足。