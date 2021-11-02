項婕如登玉山。（群星瑞智提供）

氣質清新的項婕如擔任「尋找野蠻女友 」全民大海選的野蠻大使，並擔任海選評審，她近期同時忙著即將播出的podcast節目及《沒有名字的房間》有聲書，也利用工作空檔登玉山，滿滿的工作及生活能量，笑稱自己主動嘗試自己想做的事，是一種另類的「野蠻精神」！

項婕如日前才攻上玉山，她表示，本想趁著工作空檔把握時間再爬一座可以單攻的百岳玉山，但當天來回的行程非常挑戰時間控管和體力分配，甚至那天經歷一大段陡坡石瀑後登頂，不巧在返程時開始下雨，沒想到回程得再經過一大段溼滑的石瀑，手腳並用往下爬才能回到通往登山口步道，完全是由大大小小的巨石塊組成，結果就在風雨中一邊向下滑，一邊努力用雙手把自己撐著，小心快速地趕在天黑前下山，算是最膽顫心驚的一次登山經驗，因為在石瀑的每一步都很艱難，一不小心腳步就會打滑失控。

她說現在回想起來，其實這次登頂後平安下山才是最開心的，從一次次登山的經驗也發現自己心境的轉變，以前很在意自己身材不夠符合大眾的審美，很積極調整飲食、重訓，但有些事是天生較難調整，開始登山和嘗試其他運動後，才發現自己的身體其實比想像中強壯有力，知道身體能帶自己去很多地方，就覺得很感謝自己的身體，也越來越能真正的接受自己原本的樣子，結果反而心態轉變後，也不知道是不是因為壓力沒有那麼大，身體狀態反而比以前魔鬼訓練時期健康許多。

項婕如首次擔任海選評審，發現許多參賽者的年紀都比當初入行時還要年輕，隨著評審過程看到來自各方的參賽者影片，有的用唱歌詮釋、有的用舞蹈、有的用戲劇、有的用情境扮演，「本來以為看完每個人的考題影片會像是例行公事，但其實過程很療癒，同樣一個題目大家都有不同的詮釋方式，覺得很有趣，回想到以前還在新人海選階段的自己，很期待進入決選和選手見面，能透過面對面相處更深入認識每個人。」

項婕如預計本月推出《沒有名字的房間》有聲書和podcast節目，都是第一次嘗試只有聲音的表演，而兩者的狀態很不一樣，都算是全新的體驗，以前是演繹故事裡的角色，現在是扮演説故事的角色。在錄製的過程中，有聲書雖然講求咬字清晰，但項表示自己內心投射的狀態像是和一個好朋友通話的感覺，發現自己內心的活動會連帶影響聲音的質地，像是和戲劇的表演找到某種連結，希望未來更能提升自己聲音表演的新領域。

由群星瑞智攜手和浪LIVE、華研國際音樂合作的「尋找野蠻女友 」全民大海選，有許多高人氣的參賽者，例如小阿妹、小周子瑜、還有擅長模仿蔡依林的醫學院高材生，接下來將展開野蠻大使群與入選者面對面的「試鏡見面會 」和一系列的決選挑戰，同時開放粉絲上浪LIVE平台投票支持心中的決選者，累積人氣，屆時將選出表演榜、歌唱榜及直播榜冠軍。