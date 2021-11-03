美國聯準會（Fed）訂於台北時間4日凌晨發布最新決策，沒有意外應會宣布啟動縮債，此外Fed料將擘劃後疫情時代的政策路線。但由於前路仍瀰漫不確定性，Fed表現過度樂觀或過度悲觀都有風險。

Fed若老把縮債掛在嘴邊，投資人會以為升息將近而緊張不安。可是太過放慢縮債步調，市場恐誤以為Fed輕忽通膨威脅。總之Fed主席鮑爾應避免過度樂觀或過度悲觀的風險。

前Fed資深顧問、目前任教耶魯大學管理學院的英格利許（Bill English）指出：「可能會產生各式各樣的結果，Fed必須靈活應對。我擔心市場認為他們已在穩定縮債的軌道，然後在不對的時間發動升息，他們也許該盡快行動，卻又不得不慢慢升息。」

目前市場押注Fed首次升息時間在明年6月，接著明年結束前至少再升1次，或許是2次。聯邦公開市場委員會（FOMC）成員在最近幾次的預測示意，首次升息拖到2023年的機率不大。

鮑爾在政策會議後的記者會應趁機強調，Fed目前的政策路線沒有預設方向。英格利許表示：「他必須提到無論哪一個面向都有風險，當然通膨持續時間恐怕比Fed預期的還長。我想聽到他說經濟有下行風險，財政政策大幅緊縮。」

Fed準備開始回收貨幣刺激政策的同時，疫情期間已對經濟注入5兆美元活水的美國國會，接下來的援助力道會愈來愈小。

根據布魯金斯學會Hutchins財政暨貨幣政策中心開發的指標所示，即便今年之初財政支出為經濟增加近7.9％的流動性，但振興效果日漸疲乏下，到了明年中流動性縮減將近3.8％，這讓Fed面臨的處境更添挑戰性。

疫情期間Fed的政策聲明措辭，一方面強調經濟處於擴張，另一方面又提醒經濟仍受到疫情威脅，貨幣政策維持寬鬆有其必要。但11月例會的聲明料有明顯變化，出現新的路線布局。

Fed台北時間周四的聲明，應會宣布每月減少購債的數量，11月底前就會正式啟動。