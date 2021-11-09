宣傳年底四大公投，身兼黨主席蔡英文總統今首度「獻聲」在民進黨「耳朵出遊不出油」的podcast頻道；蔡總統節目中也透露疫情結束後，在外交處境和考量許可下，想去立陶宛看看，因為立陶宛是一個勇敢的國家。

此外，談到重啟核四議題，蔡英文說，核電廠帶來的風險跟安全的考量，其實非常嚴重，以至於現在北部的主要的縣市的首長們都表達，不能夠接受核四重啟的這個議題，所以希望大家能夠慎思，公投時投下不同意的票。

蔡總統在自家podcast節目中，說明疫情期間的防疫工作，也首度談到防疫期間處理疫苗的幕後心情，及鮮為人知的外交工作。同時，也深入談到「核四」、「第三天然氣接收站」等能源議題。

蔡總統在節目中說，「重啟核四」不會是台灣未來的選項。因為核四不安全、核廢料的問題亦尚未得到解決，北部各縣市的首長們也都公開表達不能接受核四重啟。

蔡總統也提到，現在在大潭電廠的第三天然氣接收站的方案，是一個雙贏的方案，既可以保護藻礁，也讓天然氣接收站可以順利建起來，解決北部供電問題，希望國人對「三接遷移」案能夠投下不同意票。

總統說，現在這麼多的國家關注台灣，也很支持台灣，其實最重要的一個因素就是說，台灣人自己有沒有意志力保護自己的國家、保護自己的民主。所以，「我們越堅定，來自國際的支持就會越多，所以真正的關鍵還是我們自己」。

蔡總統表示，在疫情期間，因為防疫不常有公開行程，但外交與防疫工作從來沒停止過。

提到疫苗，總統說，掌握疫苗進度問題很重要，駐外使館全部都動員，除了美國、日本、甚至到法國、德國、印度，都動員起來。有一段時間，台灣的代表處跟泰國也有很密切聯繫，因為有一些AZ疫苗在泰國生產，所以只要疫苗在哪裡生產或在哪裡起運？或者是有哪個國家來掌握，他們都必須跟這些國家聯絡，所以這是一個非常繁複而且是緊密的溝通過程。

總統表示，無論這次防疫或疫苗，要都牽涉到國際層面，所以對總統來講，不單是防疫的重大的決策，也要做最後的決定，但是在國際面上，這個就是跟整體的外交很有關係。

12月18日的四大公投案，民進黨主張「四個不同意」，蔡英文總統除連續「現身」民進黨主辦的公投說明會，在社群平台上，也以精華影片、說明圖卡加強宣傳，今首度「獻聲」在自家「耳朵出遊不出油」的podcast頻道。

民進黨網路社群中心主任范綱皓表示，這是總統錄製的第一個podcast節目。蔡總統從網友有興趣的國際外交，一路談論到年底的公投議題，在新的平台podcast上，與聽眾互動。

范綱皓也說，「耳朵出遊不出油」頻道是以「蔡英文&DPP」的名義開設，由年輕的同仁企劃製作、擔任主持人，介紹不同的國際體驗、議題，帶領聽眾透過聲音，了解重大議題。