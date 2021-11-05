高市毒防局出奇招！為提升全民防毒意識，推行「拒毒新運動」，在社區、校園、企業職場、宗教、商圈及多元族群等6大網絡，強化前端預防宣導，並廣邀企業加入「拒毒新運動」，其中全聯福利中心在高市119家分店也受邀響應，全聯最夯「請支援收銀」口號變成「請支援反毒」的逗趣宣導，創意十足。

毒防局局長林瑩蓉昨（4）日下午化身全聯復興店一日店長，和全聯高屏處翁銘義處長、營運經理賴俊良、區經理廖永琳及店長在大門口張貼反毒大使世界球后戴資穎的反毒宣導海報，林瑩蓉現場以全聯最夯台詞：「請支援收銀」，處長翁銘義則以：「請支援反毒」的逗趣橋段，共同呼籲反毒宣導，讓前來購物的民眾大讚創意十足。

毒防局長林瑩蓉（右2）和全聯主管在分店大門口張貼反毒大使世界球后戴資穎的反毒宣導海報。（毒防局提供／石秀華高雄傳真）

林瑩蓉表示，全聯福利中心是全民超市，生活採買好便利，深獲民眾喜愛的優質商店，感謝全聯發揮企業社會責任及影響力，響應反毒公益活動，提供高市 119 家分店張貼毒防局反毒大使戴資穎宣導海報，以提升大眾反毒意識，深化社區反毒成效，讓全民邁向健康無毒生活，盼更多企業團體能加入「拒毒新運動」，一起投入反毒公益。