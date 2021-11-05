聯準會最新利率決策會議(11月3日)宣布，自今年11月開始，每月縮減購債150億美元，即購債金額從目前每月1200億美元，每月降低150億美元，依此步調，將在2022年7月結束整個購債計畫，此縮減金額符合市場預期。另外是，聯準會這次強調升息關鍵指標，仍是失業率要回到3.5%以下的完全就業，總和上述判斷，認為目前還沒到升息的時機。施羅德總經團隊則預期最快要2022年底才會升息。

針對聯準會的動作，施羅德環球收益成長產品經理蔡宛庭建議，應該以股多於債的環球型多元資產基金為布局核心。她解釋，美國景氣循環階段逐步自復甦期，將進入擴張期，加上利率政策走向緊縮，相對於債券更有利股票資產表現。若以上次2014年開始縮表的經驗來看，全球主要的資產中，以股票、可轉債、特別股、高收益債等與股市連動度較高的資產表現較好，因此建議後QE時代可以股多於債的多元資產策略為主。

另外，利率走揚、有利於循環性類股。蔡宛庭認為，在美國貨幣政策緊縮環境下，美國公債利率預期仍會走高，昨日(11月3日)美國十年期公債利率也由1.55%走高到1.61%，回應聯準會會議結論，在利率走高趨勢下較有利與利率敏感度較高的循環類股，如金融股、工業股、能源股等。因此建議後QE時代，可以有更靈活的產業配置，多元布局在有多頭行情機會的循環類股和長期有成長潛力的成長類股

最後蔡宛庭提醒，循環類股比重較高的非美股可能更有表現機會。因為後QE時代，除了看好美股可以持續表現，對於循環類股比重較高的歐股、日股、新興股可望更有表現機會，加上非美股的本益比較美股為低，可說是基本面和價值面都具優勢，因此建議可以全球各區域分散的布局，掌握更多的機會。