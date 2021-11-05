在美股走揚帶動下，5日台股強勢攻堅，加權指數收高17296.90點，較上周五（10月29日）上漲309.49點（周漲幅1.82％）。國票投顧預期下周指數在17100-17500點區間震盪，下周看好六大題材類股，包含：ABF股、IP矽智財股、網通股、主機板股、晶圓代工股、功率半導體股等。

國票投顧彙整資訊分析指出，近期四項國內外利多因素：

1.台股正處於密集公布第三季季報及10月營收的期間，加上近期不少公司舉辦法說，預期業績強勁、展望良好的個股將具表現契機。

2.高通公佈第四季的財測數據，預期營收將來到93億美元，優於公司先前預估92億美元的財測上緣，而且對於明年展望樂觀，同步上調5G手機晶片的產品出貨量，將帶動近期台股半導體族群的表現。

3.美股四大指數續創新高，而且近期以費城半導體的漲勢最為強勁，對台灣科技股將具一定激勵作用。

4.雖Fed正式啟動縮減購債，但主席鮑爾重申目前並不急於升息，歐洲央行主席拉加德認為2022年升息的可能性極小，以及先前市場認為將升息的英國央行意外的按兵不動，意味當前資金環境仍是相對寬鬆，有利國際股市表現。