因應開放萊豬進口，農委會宣布將投入養豬產業百億基金，不過，民眾黨立委邱臣遠質疑，首年計畫經費縮水11億元，第二年的38.1億元在預算階段就直接砍掉10億元，合計前兩年就縮水21億元，導致各細項工作大幅縮水。其中，多元整合行銷養豬產業預算，從1億元縮減至550萬元，縮水幅度高達94％，痛批政府承諾又是說一套做一套。

政府為降低開放萊豬進口衝擊，承諾要投入百億基金，作為養豬業產業輔導、轉型使用，邱臣遠追蹤養豬百億基金執行情形發現，政府又是先畫大餅，實際執行卻大打折扣。

邱臣遠指出，養豬百億基金預算採逐年編列，但前兩年就已經縮水21億元，其中包括今年推動的「屠宰場現代化及肉品冷鏈升級」經費6.04億元只剩下3.5億元，縮水42％；「鼓勵業者標示並使用國產畜肉產品」4300萬元，剩下650萬元，縮水85％；「多元整合行銷養豬產業」1億元，只剩下550萬元，縮水94％。這三項工作比較不受疫情影響，理應不該被調整這麼多。

邱臣遠認為，農委會不可以推卸給疫情，應該化被動為主動，優先推動屠宰場、肉品冷鏈及養豬場升級的準備工作；除因應萊豬進口可能對我國養豬產業造成的衝擊外；另一方面，也要強化我國養豬產業外銷佈局及提升產業鏈價值與國際競爭力。

此外，行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花等人，近期多次重申，全世界100多個國家地區都接受含萊劑的豬肉，台灣如果一直反對美國萊豬，會鎖死台灣，讓台灣不能加入CPTPP。

邱臣遠說，現在全世界還有116個國家地區是禁止萊豬，顯見農委會並未掌握實際接受萊豬的國家；另外，CPTPP會員國中，新加坡在2018年加入CPTPP，卻到2020年才開放進口萊豬，顯然萊豬並不是交換加入CPTPP的唯一籌碼。

邱臣遠強調，萊豬問題應該回歸食品安全與流程管理問題，落實源頭管理明白標示，讓民眾可以自由選擇，不該為加入CPTPP犧牲國人健康。