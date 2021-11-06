「新北中信特攻籃球隊」隊員今穿上冠名新北市的「勇氣黃」主場戰袍公開亮相，宣布與新北市政府簽訂冠名合作合約，將以「新北中信特攻籃球隊」出征T1新職籃聯盟所有賽事，目標總冠軍。新北市長侯友宜今出席開季記者會喊話，新北市有402萬人口是全國做大市，當然要做大事，更要藉籃球成就大事，讓「新北中信特攻籃球隊」成就新北做大事，凝聚市民團結與向心力。

「新北中信特攻籃球隊」隊員今穿上冠名新北市的「勇氣黃」主場戰袍公開亮相，新北市長侯友宜（前排中）出席開季記者會，「新北中信特攻籃球隊」成就新北做大事，凝聚市民團結與向心力。（陳慰慈攝）

新北市長侯友宜表示，感謝中信育樂公司董事長陳國恩，選擇讓所屬籃球隊從新北出發，用「新北中信特攻」深耕在地，以新莊體育館作為主場館，透過冠名合作，強化球隊屬地主義，陣中球員李學林就是今年全運會新北市男籃代表隊選手，期待透過球團逐年增加設籍新北的球員人數，深化市民認同感，更邀請大家一起進場為新北專屬球隊加油。

侯友宜提到，新北市培育競技運動人才，從學校體育銜接到社會體育，透過公私協力合作冠名職業隊，提供更長遠的職業選手生涯。去年開始，新北在棒球、女壘、射箭都已完成職業隊合作，這次與新北中信特攻隊合作，更加完善4級人才培育體系，也將透過球隊不定期的校園巡迴、辦理教練訓練營、公益籃球育樂營，深耕基層籃球運動。特別是，這球隊以「反毒」作為球隊核心理念，深具教育意義，打造出有別於其他職籃隊伍的獨特球隊文化。

中國信託反毒教育基金會董事長辜仲諒表示，很開心與侯市長、中國信託反毒教育基金會副董事長王卓鈞及中信育樂公司董事長陳國恩同場，三位都曾任內政部警政署署長，恰好呼應球隊的反毒的精神，球隊英文隊名取作「DEA」的緣由是美國緝毒局的簡稱，使用這個稱呼作為籃球隊隊名，象徵中國信託對反毒的堅定信念，籃球隊成軍的核心理念就是「反毒」，透過籃球健康清新形象，將反毒觸角深入年輕族群，引領他們遠離毒品誘惑。

T1 LEAGUE職籃聯盟2021-2022賽季，將於11月27日開打，由新北中信特攻、台灣啤酒英熊、桃園雲豹、台中太陽、台南台鋼獵鷹和高雄海神等6支球隊互相較勁。新北中信特攻隊將於12月第一個週末在新莊體育館迎接主場賽程，12月4日開幕戰迎戰台灣啤酒英熊；12月5日接著對戰高雄海神。