英國智庫牛津經濟研究院（Oxford Economics）在最新報告指出，供應鏈瓶頸持續打擊美國產業，美國供應鏈壓力在9月稍有緩解，但10月又再次加劇。

10月在美西兩大港洛杉磯與長灘港等待卸貨的貨船，數量創下新高紀錄。牛津經濟研究院指出，交通運輸問題在9月稍稍緩和，但仍然是供應鏈最大的壓力。

牛津經濟研究院表示，庫存壓力略微下滑，但由於供給仍然趕不上需求速度，庫存狀況依舊不理想。10月海運成本雖然有所下降，但較疫情前高出450％。