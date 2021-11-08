牛津經濟研究院：美國10月供應鏈壓力惡化 09:152021/11/08 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國智庫牛津經濟研究院（Oxford Economics）在最新報告指出，供應鏈瓶頸持續打擊美國產業，美國供應鏈壓力在9月稍有緩解，但10月又再次加劇。 10月在美西兩大港洛杉磯與長灘港等待卸貨的貨船，數量創下新高紀錄。牛津經濟研究院指出，交通運輸問題在9月稍稍緩和，但仍然是供應鏈最大的壓力。 牛津經濟研究院表示，庫存壓力略微下滑，但由於供給仍然趕不上需求速度，庫存狀況依舊不理想。10月海運成本雖然有所下降，但較疫情前高出450％。 望屋興嘆 張其祿：年輕人成躺平族 貨櫃三雄 Q3財報吸金 #牛津經濟研究院 #供應鏈 #壓力 #美國 #惡化 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 代理董事長及總經理 李順欽：因應碳中和 中油三策略轉型 04:102021/11/08 財經要聞 操盤心法－Fed縮減購債 台股表現向上 04:102021/11/08 證券．權證 《其他電子》十一長假 閎康10月合併營收月減12.05％ 08:352021/11/08 財經 宜鼎 今年拚賺二個股本 04:102021/11/08 證券．權證 大趨勢投資 掌握獲利機會 04:102021/11/08 投資理財 《電子零件》鉅橡前3季每股盈餘0.8元 Q4審慎看待 08:352021/11/08 財經 匯率期貨趨勢專欄－美元指數 偏多看待 04:102021/11/08 證券．權證 伺服器缺料 恐延燒到明年 04:102021/11/08 產業．科技 打倒美國！台積電砸2千億設廠超重要 日本政府出狠招綁人 08:512021/11/08 財經 穎崴10月營收 今年新高 04:102021/11/08 證券．權證 今年基金績效前十強 台股奪8席 04:102021/11/08 投資理財 財經熱門新聞 錯怪台積電了！蘋果「神話」破滅 iPhone大缺貨原因曝光 - 財經 打倒美國！台積電砸2千億設廠超重要 日本政府出狠招綁人 - 財經 比爾蓋茲預言這些產業巨頭會倒 30年後股票將成壁紙 - 財經 航運、面板賣了別回頭 美中又槓上讓這幾檔夯到爆 - 財經 無痛存退休金》最新退休指南公布： 想65歲退休得準備「這些錢」 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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