昇貿(3305)第3季稅後盈餘達1.84億元，創下單季歷史新高，累計前3季每股盈餘為3.69元，受惠於低溫錫膏、電源供應器及低軌道衛星等新產品出貨放量，昇貿樂觀看待今年第4季及明年營運，預估第4季營運可望維持成長趨勢，全年獲利將創下歷年新高，明年也會比今年好，由於昇貿新廠較原廠區大3倍，目前產線已移至新廠生產，公司亦公告處分舊廠房，處分利益約2.2億元。

昇貿近幾年致力優化產品組合，產品陸續打入半導體產業高階封裝製程、電動車、網通、綠能、低軌道衛星等新興應用，今年下半年再拿下電源供應器廠訂單，隨著產品佈局全面進入收割期，成為昇貿業績強勁成長的推手。

昇貿第3季合併營收為22.12億元，季增21.32%，為100年第3季以來單季新高，營業毛利為3.55億元，季增8.31%，營業淨利為2.6億元，季增17.72%，稅後盈餘為1.84億元，季增27.58%，創下單季歷史新高，累計前3季合併營收為57.47億元，年增54.28%，營業毛利為9.52億元，年增98.71%，合併毛利率為16.58%，年增3.71個百分點，營業淨利為6.48億元，年增2.31倍，稅後盈餘為4.51億元，年增2.83倍，每股盈餘為3.69元。

在新產品低溫錫膏方面，昇貿新推出的PF735-PQ10-10系列產品適用於200度C溫度以下進行SMT組裝，相較一般無鉛SMT製程溫度減少50度C到80度C，可減低電路板及IC元件承受的熱影響，大幅增加製程良率，並節能超過30%到50%，減少碳排放30%到40%，符合現今電子產品環保減碳的要求，據了解，目前已獲得Intel承認指定採用，NB品牌大廠也正式導入，美系及台系NB品牌廠及代工廠正進行一到兩輪測試，隨著Intel新一代處理器將於2023年全面導入，低溫錫膏可望陸續進入量產，為營運再添動能。

在最夯的低軌道衛星部分，昇貿表示，應用於Speace X基地台的錫膏產品必須具高可靠性，耐高溫高溼，目前公司為獨家認證指定採用高階錫膏供應商，隨著客戶積極拓展業務，明年訂單量可望大增，成為推升公司未來營運新動能。

儘管第4季電子產業變數不少，昇貿因生產據點分散，且客戶產業分散，第4季營運看好，昇貿表示，如果沒有太大意外，第4季可望維持成長趨勢，下半年獲利會比上半年好，全年獲利將創下歷年新高，明年業績亦樂觀期待。

由於昇貿新廠較原廠區大3倍，目前產線已移至新廠生產，昇貿公告處分舊廠房，處分利益約2.2億元，可望挹注公司獲利。