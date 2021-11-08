東陽（1319）自結10月合併營收15.71億元，較去年同期成長6％；累計前十月合併營收150.15億元，也較去年同期累計成長6％。
東陽表示，OEM（車廠代工）汽車零件事業仍受到晶片短缺影響，AM（售後維修）汽車零件事業持續受到運費高漲、塞港及客戶遞延出貨等因素干擾，市場變數多，東陽積極進行產線整理整頓，全力滿足客戶的需求。
東陽表示，AM事業10月自結合併營收10.62億元，較去年同期成長2％；前十月合併營收106.53億元，較去年同期成長4％。東陽在10月獲得財政部關務署認證取得安全認證優質企業（AEO）資格，可享有快速通關的優惠，有助於爭取外銷訂單。
東陽OEM事業10月自結合併營收5.08億元，較去年同期成長13％；前十月合併營收43.62億元，較去年同期成長12％，若加計非具控制權轉投資事業，則OEM整體累計營收211.37億元，年增6％。
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