俄羅斯在10月30日至11月7日實行帶薪防疫假，以防止新冠肺炎疫情擴散，勞工8日重返職場，但疫情依然嚴峻。俄國8日官方數據顯示，過去24小時全國有1190起死亡案例，高於防疫假之前，新增確診案例達39400例，低於6日的高點41335例。