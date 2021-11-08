俄羅斯停工一周後疫情依然嚴峻 22:242021/11/08 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄羅斯在10月30日至11月7日實行帶薪防疫假，以防止新冠肺炎疫情擴散，勞工8日重返職場，但疫情依然嚴峻。俄國8日官方數據顯示，過去24小時全國有1190起死亡案例，高於防疫假之前，新增確診案例達39400例，低於6日的高點41335例。 德國三大黨 聯合提出對抗第4波新冠疫情草案 聚碩雲地整合 搶轉型需求 #全國 #俄羅斯 #嚴峻 #防疫假 #後疫情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸委會待疫情有效控制 擬重啟小三通 04:102021/11/08 焦點要聞 程泰亞崴工具機實作獎 培育人才 04:102021/11/08 產業特刊 解封後遺症！高雄酒駕增多 連環撞、自撞翻車還撞死人 11:432021/11/08 社會 大陸疫情趨緩 內蒙古本土＋0 04:102021/11/08 焦點新聞 高球代工四雄 全年營收拚新高 04:102021/11/08 證券．權證 新聞分析－拉升勞參率 政府應有新思維 04:102021/11/08 財經要聞 台灣房貸GDP占比 亞太第五 04:102021/11/08 金融．稅務 疫情趨緩加振興券刺激 餐飲旅宿業回溫釋出逾千職缺 11:372021/11/08 生活 男性育嬰留停 破2,300人新高 04:102021/11/08 財經要聞 大陸消費行情 航向明年首季 04:102021/11/08 投資理財 《國際社會》全球新冠染疫數 逼近2.5億 10:002021/11/08 財經 財經熱門新聞 拿阿嬤給的500塊 流浪漢靠這招暴賺11億 還變美國公民 - 財經 中芯百億訂單沒救了？ ASML親回1句：這些都能出貨 - 財經 比爾蓋茲預言這些產業巨頭會倒 30年後股票將成壁紙 - 財經 老美給的期限到了！台積電上繳資料曝光 韓廠偷耍陰招 - 財經 外資連2買今再敲進台股67億 卻大賣這幾檔熱門股 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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