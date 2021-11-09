美國聯邦準備理事會副主席克拉里達（Richard Clarida）今天表示，美國經濟可能已準備迎接聯準會在明年底之前調升基準貸款利率。

這是聯準會自上週宣布將開始減縮抗疫激勵規模後，最明確地表達出，聯準會預備採取進一步措施，以控制通貨膨脹，並將貨幣政策正常化。

克拉里達說，「儘管我們要考慮升息還很遙遠」，但他認為，「調升聯邦資金利率目標區間的必要條件將在2022年底前具備」。

聯準會2020年3月將利率調降為零，以協助控制疫情引起的經濟危機，然後展開大規模逐月購債行動，以使信貸持續流向企業與家戶。

聯準會在上週召開決策會議後宣布，將開始逐月減縮購債規模，直到明年中期完全停止。

克拉里達在布魯金斯研究所（Brookings Institution）演說指出，經濟規模居全球第一的美國去年「出現了不僅是歷來最嚴重、也是最短暫的衰退」；但他又說，2021年經濟成長率可望達到1983年以來最高。（譯者：張佑之）1101109