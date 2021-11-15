中央銀行總裁楊金龍將赴立法院財政委員會進行2022年預算繳交國庫官息紅利預算報告，楊金龍說明，明年繳庫預算為1750億80萬元，較2021年度預算增加98億2811萬元。

根據央行歷年預算與決算統計，2020年受到疫情衝擊，2021年度繳庫盈餘預算大降至1651億元，為近13年來首度低於1800億元，前次低於1800億元為2008年金融海嘯時，全球市場受到全面衝擊，當年為1684億元，至於1651億元也創16年來的新低紀錄，前低是2005年的1638億元。

隨各國疫苗覆蓋率提高，經濟活動陸續放寬，經濟成長表現維持相對樂觀，反應在央行對於明年繳庫的預算也跟著增加為1750億80萬元，年增近百億元。主要是央行外匯存底投資運用收益，標的配置上以美債為主，今年初以來美債殖利率反彈，使得央行的孳息收益跟著增加，挹注繳庫的國庫收入多出近百億元。

楊金龍多次強調，央行的職責是以穩定物價，及促進金融穩定為主要營運目標，營運特性須考量總體經濟面，主要是考量央行資產的收益及利息支出均具有不確定性，盈餘往往受到國內外金融情勢影響很大，即具有高度的不確定性，國庫的收入還是應回歸以稅收為主要來源的財政結構。