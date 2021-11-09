近年國人購物型態改變，透過電商平台訂購商品替代於實體商家消費已成趨勢，適逢雙11年度電商購物活動開跑，勞動部職安署提醒貨運及物流業者，應及早做好人力調度，以因應短期內湧入的大量訂單，人員排班派工並應確實符合勞動法令工時與休假規範，以免影響勞工身心健康及公眾安全。

汽車貨運業適用8週彈性工時制度，雇主經工會同意，如無工會者，經勞資會議同意後，得將8周內將320小時正常工作時數加以彈性分配，惟單日正常工作時間仍不得超過8小時，連同延長工作時間不得超出12小時；又每7日至少仍應有1日例假，每8周內例假及休息日至少應有16日，並且不得使勞工連續工作超過6日。

職安署進一步說明，因汽車貨運業勞工如長時間疲勞駕駛，非僅影響勞工個人健康，更可能危及其他用路人安全，而肇生公共意外，職安署除每年規劃「汽車貨運業勞動條件專案檢查」，及與交通部公路總局合作實施聯合稽查外，並將該業列為「重點檢查對象」，責請各地方政府優先實施檢查，以加強監督。如勞工朋友發現事業單位有違法情形損及自身權益，也可以透過勞動部24小時免付費1955申訴諮詢專線，或就近向當地勞工主管機關進行申訴，主管機關於受理後均將儘速派員實施勞動檢查並依法處理。

職安署呼籲，貨運及物流業者因疫情影響及民眾消費型態轉變，業務蓬勃發展，應確實注意員工工時管理及身心狀況，避免超時工作，如查有違法情形，將依法處分，依法可開罰新臺幣2萬至100萬元。