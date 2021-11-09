美股三大指數周一收高。美國基建法案，推進基建概念股上漲。港股高開，午盤反覆。

周二香港恆生指數漲49.36點或0.20%，為24813.13點。國企股(H股)漲12.29點或0.14%，為8806.02點。成交總金額僅為約985億港元。

藥品股漲3.4%。國家醫保目錄准入在周二啟動談判，帶動開拓藥業漲22%，騰盛博藥漲10%，藥明巨諾漲7%。

汽車股漲2.0%。恆大汽車漲4.1%。恆大汽車一度大漲16%。工信部公告新產品告示中，恆大首款申報的恆馳5 LX新車現身目錄。恆大汽車一直被批評沒有一款量產車。

比特幣漲破6.8萬美元，帶動區塊鏈概念股上升。雄岸科技漲9.5%，火幣科技漲3%，BC科技漲4.1%。

餐飲股下跌，國際天食跌7.5%，九毛九跌4%。

餐飲指標股海底撈跌5.4%，報20.85港元。該公司準備年底前逐步關閉300家客流量低的分店。花旗認為海底蒿成本壓力會轉嫁到頤海，下調海底撈關聯企業頤海目標價至31.2港元，頤海跌1.9%，報45港元。。

騰訊明日公布業績，周二股價持平，報464港元。