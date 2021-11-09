麗明營造、雅方國際以及另外3位自然人，表達要以每股32元，從市場合意、公開收購亞果遊艇（7566）股票，總額約1.93億元，成為亞果投資人，亞果9日召開董事會決議，認為公開收購每股32元，公開收購條件尚符合公平性，且收購資金來源尚具合理性，但建議股東自行決定，是否參與應賣。

包括麗明營造、雅方國際企業、以及林欣慧、郭彥文、林春燕等3位自然人，近期向亞果提出公開收購申報書，表達將從市場公開收購亞果普通股的意願，買進張數6000多張，買進價位每股32元，總價約1.93億元。

亞果在收到公開收購人的公開收購說明書及相關書件後，依公開收購公開發行公司有價證券管理辦法相關規定，9日召開董事會討論。

9日收盤價38.05元的亞果遊艇表示，經過參酌公開收購人提出的公開收購申報書、公開收購說明書、以及其他相關書件，包括理想會計師事務所方怡璇會計師，對亞果有關公開收購案出具的股權價格合理性的專家意見書、以及洪仁杰律師事務所洪仁杰律師提出的法律意見書後，亞果認為此次公開收購係依照主管機關規定的公開收購條件及程序辦理。

亞果指出，根據公開收購說明書內容可知，公開收購人除了3位自然人外，其餘2位法人係為國內公司，主要業務分別為營造業及食品加工業，該等公開收購人的身分，應尚無不當。

同時，公開收購人已出具負履行支付對價義務的承諾書，並委請台中商業銀行於110年10月27日出具履約保證函，指定受委任機構群益金鼎證券公司為受益人，授權該受委任機構為支付此次收購對價，得逕行請求行使並指示撥款，顯示其有財務能力，支付此次公開收購對價。

亞果說，依據亞果委請秉誠聯合會計師事務所張春秀會計師於110年11月1日出具「公開收購價格合理性之獨立專家意見書」所示，亞果於評價基準日（即110年10月29日）公開收購的合理價格，應介於每股32元至42元之間，而公開收購人對亞果公司普通股的公開收購價格每股32元，落於前述收購條件公平性意見書所載的每股價格區間，且適用於所有股東，因此，此次公開收購條件應尚符合公平性。

亞果指出，此一收購案經過全體出席委員認為，公開收購人麗明營造公司、雅方國際企業限公司、林欣慧、郭彥文、以及林春燕的身分與財務狀況，尚未發現存在重大異常的情事，公開收購條件尚符合公平性，且收購資金來源尚具合理性。

不過，亞果也提醒股東詳細了解閱公開收購人於公開收購公告及公開收購說明書中所述「參與應賣之風險」，自行決定是否參與應賣。